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За педагогами, которые работают дистанционно в период карантина, сохраняется средняя зарплата - МОН

За педагогами, которые работают дистанционно в период карантина, сохраняется средняя зарплата - МОН

В Министерстве науки и образования Украины отмечают, что за педагогами, которые в период карантина работают дистанционно или в гибком режиме, сохраняется средняя заработная плата.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«В связи с введением общенационального карантина педагоги максимально должны быть переведены на работу в гибком и дистанционном режиме, при этом даже за работниками, которые фактически не выходят на работу, по закону сохраняется средняя заработная плата», – сказано в сообщении.

Отмечается, что во многих учебных заведениях перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы.

«Однако сигнал дошел не до всех… Призываем учителей отстаивать свои права, ведь без вашего обращения и жалобы нам трудно включиться в процесс”, – отметила заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Так, в письме на департаменты (управления) образования и науки говорится о том, что в условиях общенационального карантина принудительное отправление работников в отпуска, в том числе без сохранения заработной платы, на период приостановления обучения является недопустимым.

Также в нем напоминается о том, что на период карантина за всеми работниками сохраняется средняя заработная плата (ее размер определяется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 года №100 «Об утверждении Порядка расчета средней заработной платы»).

В документе также объясняется, что работники, которые фактически не выходят на работу во время карантина, должны считаться не выходящими на работу в связи с простоем (согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это приостановление работы, вызванное неотвратимой силой или другими обстоятельствами).

За такими работниками, согласно статье 113 Кодекса законов о труде Украины, должен сохраняться средний заработок за время простоя.

Сообщается, что в случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

По материалам УНН
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