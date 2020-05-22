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В Минсоцполитики назвали дату доплат пенсионерам старше 75 лет

В Минсоцполитики назвали дату доплат пенсионерам старше 75 лет

Доплаты пенсионерам старше 75 лет планируется начать с 2021 года. Надбавки по 500 гривен получат около миллиона человек.

Об этом сказала заместитель министра социальной политики Татьяна Сальникова в эфире канала “Украина 24”.

Сальникова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил чиновникам “очень четкую задачу”, которая предусматривает приближение размера пенсии к фактическому прожиточному минимуму.

“Первый шаг мы сделали: с 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80 лет плюс введены доплаты в размере до 500 гривен. Такие доплаты для людей 75 лет плюс с 2021 введены”, – сообщила она.

По ее словам, количество пенсионеров старше 75 лет составляет около 1,5 млн человек, а с 75 лет до 80 лет – около 1,1 млн человек.

Ранее Finance.ua писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает введение накопительного уровня пенсионной системы к 2021 году. По его мнению, накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что надбавка к пенсии “светит” гражданам, имеющим более 40 лет стажа, но которые получают маленькие пенсии.
  • Она добавила, что министерство хочет разрешить выходить досрочно на пенсию родителям, которые ухаживают за детьми с редкими болезнями и не имеют достаточного страхового стажа.

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По материалам РБК-Украина
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