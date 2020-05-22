"Цель - не закрутить гайки": Маркарова о финмониторинге и новом законе

Главная цель нового закона об отмывании средств – это не “закручивание гаек”, а обеспечение рискоориентированного подхода.

Об этом сообщила Оксана Маркарова, министр финансов Украины в 2018-20 годах, во время онлайн-обсуждения «Способна ли Украина остановить отмывание денег?».

По ее словам, такая система уже давно работает в Европе и Америке.

“До этого закона система была иная: 17 критерий финконтроля, по которым большим неводом ловили все, что можно – сотни операций, среди которых реально остановить важные – практически невозможно”, – отметила она.

Маркарова отметила, что новым законом четко определены критерии для финансового контроля. И хотя их меньше, все же контролируют существенные нарушения, и за однозначное нарушение предусмотрено крупное наказание.

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“Если мы хотим быть частью цивилизованного мира, то бизнесу самое время понять, что прозрачность и ответственность, раскрытие информации банкам и профучастникам – это норма”, – отметила бывший министр финансов.

Также во время обсуждения была определена основная проблема для бизнеса в связи с имплементацией этого закона. О ней рассказал Вадим Романюк, руководитель практики банковского и финансового права Адвокатского объединения PwC Legal.

По его словам, одним из критических вопросов для бизнеса в новом законе является то, что надо предоставлять дополнительные документы, в частности нотариально заверенную копию паспорта лица, являющегося конечным бенефициарным владельцем.

“Есть примеры, когда бизнес зарегистрирован в сотне стран, где он раскрывает бенефициара, но ни в одной из них не предоставляют копию паспорта”, – рассказал Романюк.

Это нововведение вызывает беспокойство у бизнеса, и оно не безосновательно, так как уровень доверия к защите персональных данных низок.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.