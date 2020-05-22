Ослабление карантина не привело к "скачку" потребления электроэнергии

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В Украине пока не произошел ощутимый рост потребления электроэнергии вследствие ослабления карантинных мероприятий.
Об этом сообщает ПрАО НЭК “Укрэнерго”.
Уровень потребления электроэнергии остается на 4% ниже, чем на это время в 2019 году.
“Второй этап ослабления карантина в отдельных областях с 22 мая пока не вызвал ощутимый рост электропотребления. На прошлой неделе, 18-24 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось только на 0,2% до 348,4 млн кВт-ч по сравнению с предыдущей неделей. Но это на 4% меньше уровня за аналогичный период в прошлом году (358 млн кВт-ч)”, – говорится в сообщении.
В течение последней недели суточные объемы нераспроданной конечному потребителю электроэнергии в среднем составляли около 40 млн кВт-ч. Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать своим покупателям/потребителям чужую электроэнергию вместо того, чтобы производить свою).
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