Будут отключать: ДТЭК предупреждает о проверках

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Оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети предупреждает, что с 25 мая будут проводить обесточивание клиентов, которые несанкционированно подключаются к сети, нарушая п. 11.5.2 Кодекса систем распределения.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.
Кого это касается. Это касается клиентов, которым было прекращено электроснабжение до 12 марта за задолженность, сформировавшуюся до карантина.
Обесточивание не коснется клиентов, накопивших задолженности в период карантина.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время не все клиенты соблюдают закон и нарушают п. 11.5.2 Кодекса систем распределения относительно несанкционированного подключения.
В частности есть клиенты, имеющие системные проблемы с оплатой электроэнергии, из-за чего им было ограничено электроснабжение ДО начала карантина. Значительное количество клиентов нарушили законодательство Украины и самовольно подключились к сетям, чтобы и далее бесплатно потреблять электроэнергию.
Как возобновить. Законным путем возобновить электроснабжение можно будет после уплаты суммы долга, сформированного до карантина, и расходов, связанных с повторным подключением.
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