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Будут отключать: ДТЭК предупреждает о проверках

Будут отключать: ДТЭК предупреждает о проверках

Оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети предупреждает, что с 25 мая будут проводить обесточивание клиентов, которые несанкционированно подключаются к сети, нарушая п. 11.5.2 Кодекса систем распределения.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

Кого это касается. Это касается клиентов, которым было прекращено электроснабжение до 12 марта за задолженность, сформировавшуюся до карантина.

Обесточивание не коснется клиентов, накопивших задолженности в период карантина.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время не все клиенты соблюдают закон и нарушают п. 11.5.2 Кодекса систем распределения относительно несанкционированного подключения.

В частности есть клиенты, имеющие системные проблемы с оплатой электроэнергии, из-за чего им было ограничено электроснабжение ДО начала карантина. Значительное количество клиентов нарушили законодательство Украины и самовольно подключились к сетям, чтобы и далее бесплатно потреблять электроэнергию.

Как возобновить. Законным путем возобновить электроснабжение можно будет после уплаты суммы долга, сформированного до карантина, и расходов, связанных с повторным подключением.

Справка Finance.ua:

  • ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению и поставке электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.
  • В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления – 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.
  • 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.
По материалам Finance.UA
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