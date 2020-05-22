0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 395 0

В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)

В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)

В Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.

Об этом сказано в законопроекте №2424, который 19 мая нардепы приняли в первом чтении.

Как будет действовать. Новый сбор авиакомпании внесут в цену билетов наравне с другими налогами и сборами.

Будет ли платить пассажир. Не будет, он будет автоматически включен в конечную стоимость билета.

Авиасбор на каждого пассажира составит:

  • $0,5 на внутренних рейсах;
  • $2 на международных рейсах.

Плата за груз. Перевозчик должен будет заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 — в международном.

Отвечать за оплату сбора будет Госавиаслужба. Перечисляться он будет в Госфонд финансирования гражданской авиации, его основное предназначение — оплата расходов регулятора.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.