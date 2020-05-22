В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)

В Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.

Об этом сказано в законопроекте №2424, который 19 мая нардепы приняли в первом чтении.

Как будет действовать. Новый сбор авиакомпании внесут в цену билетов наравне с другими налогами и сборами.

Будет ли платить пассажир. Не будет, он будет автоматически включен в конечную стоимость билета.

Авиасбор на каждого пассажира составит:

$0,5 на внутренних рейсах;

$2 на международных рейсах.

Плата за груз. Перевозчик должен будет заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 — в международном.

Отвечать за оплату сбора будет Госавиаслужба. Перечисляться он будет в Госфонд финансирования гражданской авиации, его основное предназначение — оплата расходов регулятора.