В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)

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В Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.
Об этом сказано в законопроекте №2424, который 19 мая нардепы приняли в первом чтении.
Как будет действовать. Новый сбор авиакомпании внесут в цену билетов наравне с другими налогами и сборами.
Будет ли платить пассажир. Не будет, он будет автоматически включен в конечную стоимость билета.
Авиасбор на каждого пассажира составит:
Плата за груз. Перевозчик должен будет заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 — в международном.
Отвечать за оплату сбора будет Госавиаслужба. Перечисляться он будет в Госфонд финансирования гражданской авиации, его основное предназначение — оплата расходов регулятора.
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