Четыре авиакомпании назвали даты возобновления полетов в Украину

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О возобновлении полётов в Украину в июне и июле 2020 года уже объявили 4 авиакомпании: Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.
“Авиакомпании постепенно сообщают о своих планах по возобновлению рейсов в Украину… Наличие рейса в списке не означает, что он будет выполнен. Это связано с тем, что авиакомпании декларируют свое желание летать по конкретным маршрутам, однако государства могут сохранять ограничения на полеты. Украина до сих пор не определила дату, когда разрешит выполнять регулярные международные рейсы и в какие страны”, – говорится в сообщении.
Czech Airlines объявила о старте регулярных ежедневных рейсов Прага-Киев с 3 июня и о старте регулярных рейсов Прага-Одесса с 4 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам.
Lufthansa. С 1 июня авиакомпания Lufthansa планирует возобновить регулярные рейсы Франкфурт-Киев до трех раз в неделю. Продажа билетов открыта на рейсы в июне по понедельникам, средам и пятницам.
Swiss. С 21 июня авиакомпания Swiss планирует выполнять рейсы Цюрих-Киев с частотой один раз в неделю – по воскресеньям.
Wizz Air. В июле авиакомпания Wizz Air планирует открыть базы во Львове и начать летать по семи новым маршрутам из Львова и Харькова.
Новые маршруты Wizz Air из Львова: Биллунн — с 1 июля, по средам и воскресеньям; Лиссабон — с 1 июля, по средам и воскресеньям; Таллинн — со 2 июля, по вторникам, четвергам и субботам; Гамбург — с 3 июля — по понедельникам и пятницам; Щецин — с 3 июля, по понедельникам и пятницам
Новые маршруты Wizz Air из Харькова:Таллинн — со 2 июля, по вторникам, четвергам и субботам; Берлин — с 3 июля, по понедельникам и пятницам.
Другие авиакомпании могут продавать билеты на рейсы в Украину с 23 мая. Это связано с тем, что официально правительство страны продлило карантин до 22 мая. Однако ограничения могут быть снова расширены. Выше в списке указаны авиакомпании, которые подтвердили перезапуск рейсов по новому расписанию. Другие авиаперевозчики просто не закрывали продажу билетов на более поздние даты после введения ограничений.
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