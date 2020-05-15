МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля

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МАУ закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине.
Об этом сообщает Аvianews со ссылкой на президента авиакомпании Евгения Дыхне.
По его словам, прогноз развития ситуации плачевный, и Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.
Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.
“Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи”, — отметил президент МАУ.
Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.
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