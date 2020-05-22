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За апрель вклады в банках выросли более чем на 4 млрд грн (инфографика)

За апрель вклады в банках выросли более чем на 4 млрд грн (инфографика)

По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования.

Напомним, на 1 апреля 2020 года вкладчики держали в банках 520,24 млрд грн.

Сумма вкладов физических лиц на начало мая 2020 года:

  • вклады в национальной валюте – 302,47 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 221,86 млрд грн.

Средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда – это полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,9% от общей суммы вкладов, что составляет 219,44 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 мая 2020 г. составила 32,71 млрд грн (6,2% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.


Инфографика ФГВФЛ

Справка Finance.ua:

  • Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, вскоре продолжится. Банки снизят ставки по депозитам ниже, чем 10%.
  • Ранее сообщалось, что должен сделать ФГВФЛ, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов. Первое: реструктуризировать долг Фонда перед Министерством финансов, ибо для повышения суммы гарантирования надо иметь соответствующие финансовые ресурсы. Второе: создать сверхпрочную банковскую систему, чтобы за гарантированными выплатами обращалось как можно меньше людей.

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По материалам Finance.UA
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