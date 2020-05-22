За апрель вклады в банках выросли более чем на 4 млрд грн (инфографика)

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По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования.
Напомним, на 1 апреля 2020 года вкладчики держали в банках 520,24 млрд грн.
Сумма вкладов физических лиц на начало мая 2020 года:
Средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда – это полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,9% от общей суммы вкладов, что составляет 219,44 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 мая 2020 г. составила 32,71 млрд грн (6,2% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
Инфографика ФГВФЛ
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