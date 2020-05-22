Законопроект о реконструкции домов: куда и как будут отселять жильцов

Ветхий и аварийный жилфонд в Украине составляет 4,31 млн м2, или почти 80% от общего фонда.

Об этом со ссылкой на данные Госстата за прошлый год сообщает Сегодня. По данным издания, в конце апреля Министерство развития общин и территорий опубликовало текст законопроекта о комплексной реконструкции домов в Украине.

В частности, основной фронт работы предлагается возложить на плечи местных властей. Именно органы местного самоуправления обязаны будут определять, относится ли дом к устаревшему жилфонду и нужна ли ему реконструкция. В их ответственность будет входить и создание фондов финансирования комплексной реконструкции кварталов.

Согласие жильцов на отселение. Для реконструкции, согласно документу, необходимо провести собрание собственников квартир дома. Решение будет принято, если на это согласятся собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 75%. Само же понятие реконструкции может включать не только реконструкцию и модернизацию построек, но и их снос.

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Во время проведения реконструкции жильцов дома могут как отселять, так и оставлять в своих квартирах, в зависимости от сложности выполнения работ. Если условием реконструкции является обязательное отселение, то в случае несогласия жильца-собственника квартиры такое отселение осуществляется только после соответствующего судебного решения. В случае временной приостановки эксплуатации дома, перед реконструкцией собственникам должны будут выделить помещения той же площади на весь период реконструкции. Для этого нужно будет заключить договор, а жилец, получивший временную квартиру, обязан будет оплачивать все коммунальные услуги. Если же дом будут сносить, жильцам перед этим обязательно должны выделить равноценные по площади квартиры или же денежные компенсации.

Мнение экспертов. По словам независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, разработанный проект закона хоть и является сбалансированным, все же не решает всех проблем.

“В частности, непонятно, куда будут отселять жителей. Сначала застройщик должен построить за собственные средства жилье, отселить туда жителей дома, подлежащего реконструкции, а потом уже осуществлять реконструкцию. Такая процедура потребует дополнительных средств застройщика и ставит под сомнение прибыльность проекта“, – говорит эксперт.

В свою очередь глава Национальной украинской ассоциации жилья Диана Гранцева видит основной риск в том, что не прописана четко процедура проведения конкурса при выборе застройщика.

“Понятно, что застройщику выгодно снести старый микрорайон в центре Киева, к примеру, состоящий из пяти пятиэтажных домов, и построить новый из десятиэтажных. Так окупится стоимость “социальных“ квартир и останется хорошая прибыль. При этом смущает, что вечный камень преткновения – инженерные системы и социальные объекты – могут быть построены не за средства инвестора, а из местных бюджетов“, – поясняет эксперт.