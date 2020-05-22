ФГВФЛ подписал первые договоры в иностранных юрисдикциях по ущербу неплатежеспособных банков

ФГВФЛ подписал договоры о представлении интересов Фонда и неплатежеспособных банков в судебных процессах (уголовных, гражданских, хозяйственных) о возмещении ущерба, причиненного таким банкам и их кредиторам связанными с банками лицами (собственниками, руководителями и/или другими лицами) в иностранных юрисдикциях и при необходимости в юрисдикции Украины.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Подписание договоров стало успешным завершением открытых конкурсов, объявленных Фондом в середине ноября 2019 года по возврату активов ПАО «Дельта Банк» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит», выведенных за границу.

Среди партнеров Gateley PLC, которые задействованы в проекте, следует отметить ведущую мировую аудиторскую компанию Grant Thornton UK LLP, юридических советников на Кипре – George Z. Georgiou & Associates LLC, Британских Виргинских островах – Ogier и во Франции – BONIFASSI Avocats, а также компанию из Соединенных Штатов Америки, которая занимается финансированием судебных процессов- Bench Walk Advisors LLC.

В каждом из двух конкурсов приняли участие 11 юридических компаний, большинство из которых – иностранные с головными офисами в Лондоне.

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Украинские компании-посредники к участию в указанных проектах не привлечены, а организация совместной работы и коммуникация полностью обеспечивается работниками Фонда гарантирования.

Фонд рассчитывает, что интерес ведущих юридических компаний с безупречной деловой репутацией и мировым именем к новым конкурсам по направлению поиска активов и взыскания ущерба будет усиливаться, и в результате – вкладчики и кредиторы неплатежеспособных банков получат реальную возможность на компенсацию потерянных ими активов из-за действий связанных лиц таких банков.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что банки снизят ставки по депозитам ниже 10%. Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, вскоре продолжится.

По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

В реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка (на 1 марта 2020 года). Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало марта 2020 года, составила 11,3 млрд грн.

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