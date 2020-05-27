Б/у автомобили, которые покупали чаще других в 1 квартале 2020 (инфографика)

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Украина постепенно выходит из карантина, сервисные центры МВД начали оформление б/у автотранспорта, и вскоре мы сможем определить, насколько большим был отложенный спрос, который накопился в течение карантина.
Об этом пишет Auto.ria.
Легковые автомобили с пробегом, что продавались чаще всего в начале 2020 года:
Средний возраст легковушек на «вторичке» в первом квартале 2020 года составлял 12 лет.
В целом (до 18 марта) зафиксировано 185 тысяч перерегистраций авто на нового владельца, – практически столько же, как и за три месяца прошлого года (в 2019-м было 187 тыс.).
Вид топлива (или питания). 44,2% б/у легковых авто, которые были перепроданы в 1 квартале 2020-го, имели бензиновые двигатели, 26,3% оснащены ГБО, дизельных было 28,6%. Электромобили заняли 0,5% от общих объемов торгов, гибридные – 0,4%.
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