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Б/у автомобили, которые покупали чаще других в 1 квартале 2020 (инфографика)

Б/у автомобили, которые покупали чаще других в 1 квартале 2020 (инфографика)

Украина постепенно выходит из карантина, сервисные центры МВД начали оформление б/у автотранспорта, и вскоре мы сможем определить, насколько большим был отложенный спрос, который накопился в течение карантина.

Об этом пишет Auto.ria.

Легковые автомобили с пробегом, что продавались чаще всего в начале 2020 года:

  • С отрывом в несколько автомобилей от соперника по количеству перепроданных авто возглавил двадцатку Volkswagen Passat.
  • Daewoo Lanos, вместе со своими родственниками вроде «Сенса», на второй строчке.
  • Также довольно близко к верхушке списка Skoda Octavia.
  • Не покидают этот рейтинг несколько ВАЗов (девятой, шестой и седьмой моделей), а вместе с ними держится во второй двадцатке ЗАЗ «Славута».

Средний возраст легковушек на «вторичке» в первом квартале 2020 года составлял 12 лет.

В целом (до 18 марта) зафиксировано 185 тысяч перерегистраций авто на нового владельца, – практически столько же, как и за три месяца прошлого года (в 2019-м было 187 тыс.).

Вид топлива (или питания). 44,2% б/у легковых авто, которые были перепроданы в 1 квартале 2020-го, имели бензиновые двигатели, 26,3% оснащены ГБО, дизельных было 28,6%. Электромобили заняли 0,5% от общих объемов торгов, гибридные – 0,4%.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Опендатабот сообщал, что каждое 20-е авто в Украине находится под арестом. Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль — его машина находится под арестом или под залогом. Пользователи Опендатабот проверили 240 тысяч автомобилей.

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По материалам Finance.UA
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