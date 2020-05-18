МВД возобновляет экзамены по практическим навыкам управления авто

Сегодня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

Об этом сообщает МВД на странице в FACEBOOK.

Для сдачи экзамена необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен.

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Результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Детали по ссылке.

Справка Finance.ua:

Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД , в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;

возможность применения фото- и видеофиксации при сдаче экзаменов;