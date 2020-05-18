МВД возобновляет экзамены по практическим навыкам управления авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.
Об этом сообщает МВД на странице в FACEBOOK.
Для сдачи экзамена необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен.
Читайте также: Как получить международное водительское удостоверение
Результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Детали по ссылке.
Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка8 ч. назад - 4348 21
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%4 ч. назад - 2496 11
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)8 ч. назад - 1274 11
Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади3 ч. назад - 607 7
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 629 6
Удаленная идентификация в банках: как это будет работатьВчера, 20:01 - 7386
В Украине появится электронная прописка8 ч. назад - 4348 21
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%4 ч. назад - 2496 11
Самые популярные виды банковских счетов среди украинцевВчера, 19:20 - 2337
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели2 ч. назад - 1430
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 113 ч. назад - 93
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 519
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 884
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1286
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1993 3