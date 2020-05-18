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МВД возобновляет экзамены по практическим навыкам управления авто

МВД возобновляет экзамены по практическим навыкам управления авто

Сегодня сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

Об этом сообщает МВД на странице в FACEBOOK.

Для сдачи экзамена необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен.

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Результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Детали по ссылке.

Справка Finance.ua:

Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;
  • возможность применения фото- и видеофиксации при сдаче экзаменов;
  • свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, вместо этого оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

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По материалам Finance.UA
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