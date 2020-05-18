0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

В Украине продолжают выплачивать проиндексированные пенсии

В Украине продолжают выплачивать проиндексированные пенсии

Пенсионный фонд Украины направил еще 3,8 млрд гривен на выплату пенсий за май.

Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

“22 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая”, – говорится в сообщении.

Сколько направили на пенсии:

  • на пенсионные выплаты направлено 3,8 миллиарда гривен;
  • с начала месяца профинансированы пенсии на сумму 37,4 миллиарда гривен.

“Пенсионным фондом Украины ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивается финансирование средств на выплату пенсий организациями, которые производят их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсионный фонд Украины принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий”, – добавляют в Пенсионном фонде.


Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

  • В мае началась индексация пенсий. Так, 8,4 млн пенсионерам проиндексируют на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.
  • В Украине на размер пенсии больше влияет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж.
  • В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м. Повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020 г., тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Одновременно увеличится и максимальная пенсия.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.