В Украине продолжают выплачивать проиндексированные пенсии

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Пенсионный фонд Украины направил еще 3,8 млрд гривен на выплату пенсий за май.
Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.
“22 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая”, – говорится в сообщении.
Сколько направили на пенсии:
“Пенсионным фондом Украины ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивается финансирование средств на выплату пенсий организациями, которые производят их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсионный фонд Украины принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий”, – добавляют в Пенсионном фонде.
Инфографика Пенсионного фонда
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