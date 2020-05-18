В Украине продолжают выплачивать проиндексированные пенсии

Пенсионный фонд Украины направил еще 3,8 млрд гривен на выплату пенсий за май.

Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.

“22 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая”, – говорится в сообщении.

Сколько направили на пенсии:

на пенсионные выплаты направлено 3,8 миллиарда гривен;

с начала месяца профинансированы пенсии на сумму 37,4 миллиарда гривен.

“Пенсионным фондом Украины ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивается финансирование средств на выплату пенсий организациями, которые производят их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсионный фонд Украины принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий”, – добавляют в Пенсионном фонде.



Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

В мае началась индексация пенсий. Так, 8,4 млн пенсионерам проиндексируют на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

В Украине на размер пенсии больше влияет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж.

В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м. Повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020 г., тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Одновременно увеличится и максимальная пенсия.

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