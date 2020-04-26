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Кто получит в мае повышенные пенсии (инфографика)

Кто получит в мае повышенные пенсии (инфографика)

В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.

Напомним, что соответствующие повышения предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 1 апреля 2020 г. № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Справка Finance.ua:

  • С 20 апреля всем украинским пенсионерам, получающим менее 5000 гривен, выплачено по 1000 гривен. Среди украинских пенсионеров таких граждан 82,7%.
  • Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.

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По материалам Finance.UA
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