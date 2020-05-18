Минфин разъяснил новые правила подачи сведений о конечных бенефициарах

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Министерство финансов Украины разрабатывает нормативную базу по вопросам проведения финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Со вступлением в силу 28 апреля 2020 года закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» возникает много вопросов, в том числе в части сроков разработки подзаконных актов и новых правил подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах”, – говорится в сообщении.
Министерство финансов Украины напоминает, что заключительными и переходными положениями закона Минфин в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона (до 28 июля 2020 года), обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Когда нужно подавать сведения о конечных бенефициарах:
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