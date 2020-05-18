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Минфин разъяснил новые правила подачи сведений о конечных бенефициарах

Минфин разъяснил новые правила подачи сведений о конечных бенефициарах

Министерство финансов Украины разрабатывает нормативную базу по вопросам проведения финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Со вступлением в силу 28 апреля 2020 года закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» возникает много вопросов, в том числе в части сроков разработки подзаконных актов и новых правил подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах”, – говорится в сообщении.

Министерство финансов Украины напоминает, что заключительными и переходными положениями закона Минфин в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона (до 28 июля 2020 года), обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Когда нужно подавать сведения о конечных бенефициарах:

  • юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, подают информацию о конечных бенефициарных собственниках (КБС) и структуре собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности;
  • все юридические лица, о которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБС и которые должны быть зарегистрированы до вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, со дня вступления в силу должны подать государственному регистратору документы для обновления сведений в реестре.

Справка Finance.ua:

  • 28 апреля 2020 вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.
  • Каких-либо лимитов и ограничений на зачисление на счет средств, перечисленных из-за рубежа, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.

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По материалам Finance.UA
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