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Проверки по вопросам занятости Гоструда будет проводить по-новому

Проверки по вопросам занятости Гоструда будет проводить по-новому

На заседании Правительства принято постановление, которое определяет единый механизм оценки рисков от ведения хозяйственной деятельности и механизм проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) государственной службой Украины по вопросам труда.

Об этом говорится на сайте Минэкономразвития

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Сферы деятельности: охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, обращение со взрывчатыми материалами промышленного назначения, работа, занятость населения, занятость и трудоустройство лиц с инвалидностью, осуществление государственного горного надзора.

Что это даст. Реализация постановления будет способствовать обеспечению единого подхода к планированию проверок, улучшению качества надзора, уменьшению количества плановых мероприятий Гоструда с учетом трех степеней риска деятельности субъектов хозяйствования, обеспечению прозрачности деятельности должностных лиц Гоструда и принятых ими решений по результатам проверок.

Постановлением определяются следующие критерии оценки рисков:

  • наличие объектов повышенной опасности и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности у субъекта хозяйствования;
  • наличие наемного труда у субъекта хозяйствования;
  • наличие несчастных случаев у субъекта хозяйствования;
  • способ добычи предприятием полезных ископаемых;
  • наличие нарушений законодательства в определенных сферах.

Количество субъектов хозяйственной деятельности, которые отнесены к каждому из трех степеней риска: высокая степень риска – 82065; средняя степень риска – 221434; незначительную степень риска – 414 132.

Справка Finance.ua:

  • Государственная служба Украины по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом по обновленному порядку. Инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.
  • По результатам исследования, треть опрошенных предпринимателей не знают своих прав при прохождении проверок, более 80% – готовятся к проверкам через интернет.
  • За неправильно оформленного работника работодателям придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы – 141 690 гривен.

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По материалам Finance.UA
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