Проверки по вопросам занятости Гоструда будет проводить по-новому

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На заседании Правительства принято постановление, которое определяет единый механизм оценки рисков от ведения хозяйственной деятельности и механизм проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) государственной службой Украины по вопросам труда.
Об этом говорится на сайте Минэкономразвития
Читайте также: Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередь
Сферы деятельности: охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, обращение со взрывчатыми материалами промышленного назначения, работа, занятость населения, занятость и трудоустройство лиц с инвалидностью, осуществление государственного горного надзора.
Что это даст. Реализация постановления будет способствовать обеспечению единого подхода к планированию проверок, улучшению качества надзора, уменьшению количества плановых мероприятий Гоструда с учетом трех степеней риска деятельности субъектов хозяйствования, обеспечению прозрачности деятельности должностных лиц Гоструда и принятых ими решений по результатам проверок.
Постановлением определяются следующие критерии оценки рисков:
Количество субъектов хозяйственной деятельности, которые отнесены к каждому из трех степеней риска: высокая степень риска – 82065; средняя степень риска – 221434; незначительную степень риска – 414 132.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили процедуру установления тарифа на распределение газа5 ч. назад - 1161 14
ОАЭ запустят зонд на МарсВчера, 23:47 - 418 9
Президент прокомментировал ситуацию с "Укрбудом"Вчера, 14:47 - 1832 9
В Киеве ремонтируют и строят 13 мостов и путепроводовВчера, 19:15 - 716 6
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривен4 ч. назад - 1204 4
Межбанк: неожиданный итог для доллараВчера, 18:55 - 6369
Работники офисов могут вновь вернуться на свои рабочие места: каковы правила8 ч. назад - 2837 2
Первая страна, с которой Украина возобновит авиасообщениеВчера, 16:21 - 2120
Какие льготы имеют матери с детьми с инвалидностью при выходе на пенсию9 ч. назад - 1879 1
Главу Госфинмониторинга обвинили в хищении НДС на 79 млрд грнВчера, 16:30 - 1839 2
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновВчера, 11:35 - 345
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 793
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1180
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1886 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1184