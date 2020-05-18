Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансов

Предпосылок для дефолта или реструктуризации госдолга сейчас нет. Бюджетная ситуация управляема.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью НВ Бизнес.

“Я попрошу, чтобы понятие “дефолт” вообще никто не употреблял. Более того, мы выпустили специальные рекомендации, где указали, что “дефолт, реструктуризация, репрофайлинг…” – это все пагубные слова… Объективно дефолт – это политическое решение, потому экономических оснований для дефолта Украины нет», – заявил Марченко.

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Он добавил, что в этот кризис Украина входит “в довольно сильной макроэкономической ситуации, достаточно стабильной”.

“Бюджетная ситуация непростая, но мы ее контролируем и она управляема. Нет оснований для каких-то страхов, рисков и переживаний”, – сказал министр.