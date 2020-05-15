На одном заряде до 3 месяцев: Huami представила новые смарт-часы (фото)

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Компания Huami анонсировала новые смарт-часы с названием Amazfit Ares, агрессивным внешним видом и хорошей автономностью.
Часы получили квадратный 1.28-дюймовый цветной дисплей, датчик освещения и защищённый корпус из поликарбоната. Их оснастили аккумулятором на 200 мАч.
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В режиме “только часы” они проработают 90 дней, с использованием уведомлений и основных функций —14 дней, а с включённым GPS — целый день.
Фото: gagadget.com
Amazfit Ares можно погружать в воду на глубину до 50 метров. Они также умеют отслеживать 70 видов активностей, включая бег, плавание и езду на велосипеде, а также мониторить сон, измерять максимальное поглощение кислорода (VO2max) и показывать время восстановления после тренировок и многое другое. В часах есть пульсометр. Они работают со смартфонами на Android 5.0+ и iOS 10+.
Фото: gagadget.com
Продажи Amazfit Ares стартуют 1 июня в двух расцветках: Rock Black и Army Green. Цена – 70 долларов США.
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