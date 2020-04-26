Huami представила концептуальные смарт-часы Amazfit X с изогнутым дисплеем (фото, видео)

Компания Huami представила новую модель умных часов под названием Amazfit X. Главными особенностями устройства, которое производитель позиционирует как «часы из будущего», стали изогнутый корпус с защитой от воды, информативный дисплей и приличный набор функций, включая мониторинг уровня кислорода в крови.

Гаджет получил изогнутый цветной AMOLED-дисплей диагональю 2,07 дюйма с разрешением 640×206 пикселей и максимальной яркостью 400 нит. Чтобы «упаковать» материнскую плату в корпус необычной формы, производитель разделил её на три отдельные секции. На экране Amazfit X одновременно отображается сразу несколько показателей — время, частота пульса, количество пройденных шагов и заряд аккумулятора. На выбор пользователя также доступны более 40 различных виджетов.



Фото: fonearena.com

Умные часы оснащены сенсором для измерения уровня кислорода в крови и датчиком для мониторинга кровяного потока. Прошивка новинки предусматривает 9 спортивных режимов, мониторинг качества сна и функцию отслеживания уровня стресса. В список беспроводных интерфейсов модели входят Bluetooth 5.0 LE, GPS и ГЛОНАСС. Устройство не боится попадания воды и сохраняет работоспособность даже при погружении на глубину до 50 метров.



Фото: fonearena.com

Изогнутый аккумулятор гаджета ёмкостью 205 мАч обеспечивает, по заявлению производителя, до 7 дней автономной работы часов на одном заряде при умеренном использовании. Габариты модели составляют 22,6 х 13,6 мм, вес — 39 граммов.

Смарт-часы Amazfit X в чёрном и белом корпусах уже доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе Indiegogo по цене $329. Старт продаж новинки запланирован на август 2020 года.