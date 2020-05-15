Еще один банк присоединился к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кредобанк начинает работу в государственной программе поддержки микро- и малых предприятий «Доступные кредиты 5-7-9%».

Соответствующее соглашение с Фондом развития предпринимательства было подписано 18 мая, передает пресс-служба банка.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» дает возможность вновь созданным и действующим малым и микропредприятиям получить инвестиционный кредит и кредит на пополнение оборотных средств для реализации инвестиционного проекта под реальную ставку:

5% годовых – при годовом доходе до 50 миллионов гривен и условии найма не менее 2-х новых работников в течение квартала;

7% годовых – при доходе до 50 миллионов гривен без условия найма новых работников;

9% годовых – при доходе от 50 до 100 миллионов гривен с дополнительным снижением ставки 0,5% годовых каждое созданное в период кредитования рабочее место, но не ниже 5% годовых.

Максимальный срок кредита – 5 лет для инвестиций и 2 года на пополнение оборотных средств, а предельная сумма – 3 миллиона гривен.

Также будут предоставляться кредиты по антикризисному пакету программы «5-7-9%», действующему на время карантина и в течение 90 дней после его отмены.

Справка Finance.ua:

В правительственной программы присоединились ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ , банк Альянс банк “Львов”, ТАС комбанк и Райффайзен банк Аваль.

Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7- 9%».

В Минэкономики рассказали, что в рамках правительственной кредитной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» малому бизнесу выдали кредитов почти на 276 млн грн.

Спрос бизнеса на кредиты по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” есть, но пока этот процесс сложно назвать массовым.

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