Еще один банк присоединился к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

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Кредобанк начинает работу в государственной программе поддержки микро- и малых предприятий «Доступные кредиты 5-7-9%».
Соответствующее соглашение с Фондом развития предпринимательства было подписано 18 мая, передает пресс-служба банка.
Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» дает возможность вновь созданным и действующим малым и микропредприятиям получить инвестиционный кредит и кредит на пополнение оборотных средств для реализации инвестиционного проекта под реальную ставку:
Максимальный срок кредита – 5 лет для инвестиций и 2 года на пополнение оборотных средств, а предельная сумма – 3 миллиона гривен.
Также будут предоставляться кредиты по антикризисному пакету программы «5-7-9%», действующему на время карантина и в течение 90 дней после его отмены.
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