«Доступные кредиты 5-7-9%»: сколько денег выдали малому бизнесу

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В рамках правительственной кредитной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» малому бизнесу выдали кредитов почти на 276 млн грн.
Об этом в интервью «Укринформу» рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.
“С момента старта программы общая сумма выданных кредитов составляет 276 млн грн, это около 450 кредитов”, – отметил Романович.
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Со слов заместителя министра, за время карантина, темпы подачи заявок и выдачи снизились.
«Заявок со стороны предприятий стало меньше, потому что они, особенно в начале карантина, пребывали в неопределенности, поэтому сами не очень охотно обращались к банкам за займами. То же самое можно сказать и о банках, ведь они тоже оказались в ситуации, когда трудно было прогнозировать экономические последствия, как на текущий момент, так и то, что будет через два-три месяца – а именно, какой бизнес пострадает больше, а какой меньше. Поэтому в данном контексте их требования стали жестче», – отметил Романович.
Он отметил, что в Раде зарегистрирована инициатива о создании государственных гарантий на портфельной основе, ведь банкам надо больше комфорта, чтобы выдавать кредиты предпринимателям, которые не имеют залогового имущества.
«Мы хотим ввести государственную портфельную гарантию, и поэтому надеемся, что в ближайшее время депутаты поддержат эту инициативу, а это одновременно активизирует предпринимателей и банки», – добавил заместитель министра.
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