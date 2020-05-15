«Доступные кредиты 5-7-9%»: сколько денег выдали малому бизнесу

В рамках правительственной кредитной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» малому бизнесу выдали кредитов почти на 276 млн грн.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

“С момента старта программы общая сумма выданных кредитов составляет 276 млн грн, это около 450 кредитов”, – отметил Романович.

Читайте также: К программе «5-7-9%» присоединились еще два банка

Со слов заместителя министра, за время карантина, темпы подачи заявок и выдачи снизились.

«Заявок со стороны предприятий стало меньше, потому что они, особенно в начале карантина, пребывали в неопределенности, поэтому сами не очень охотно обращались к банкам за займами. То же самое можно сказать и о банках, ведь они тоже оказались в ситуации, когда трудно было прогнозировать экономические последствия, как на текущий момент, так и то, что будет через два-три месяца – а именно, какой бизнес пострадает больше, а какой меньше. Поэтому в данном контексте их требования стали жестче», – отметил Романович.

Он отметил, что в Раде зарегистрирована инициатива о создании государственных гарантий на портфельной основе, ведь банкам надо больше комфорта, чтобы выдавать кредиты предпринимателям, которые не имеют залогового имущества.

«Мы хотим ввести государственную портфельную гарантию, и поэтому надеемся, что в ближайшее время депутаты поддержат эту инициативу, а это одновременно активизирует предпринимателей и банки», – добавил заместитель министра.