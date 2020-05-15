Как изменились цены на продукты в Украине за неделю (инфографика)

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В Украине за последнюю неделю подешевела курятина на 3%, яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.
Об этом сообщает Тарас Висоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на странице в FACEBOOK.
По данным Минэкономразвития, в Украине на 1% подорожала гречневая крупа, подешевели масло сливочное и сахар на 1%.
По состоянию на 15 мая, по сравнению со средними ценами за неделю, остались на том же уровне цены на: пшеничный хлеб, пшеничная мука, масло подсолнечное, молоко.
Инфографика: Минекономразвития
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