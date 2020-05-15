Как изменились цены на продукты в Украине за неделю (инфографика)

В Украине за последнюю неделю подешевела курятина на 3%, яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.

Об этом сообщает Тарас Висоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на странице в FACEBOOK.

По данным Минэкономразвития, в Украине на 1% подорожала гречневая крупа, подешевели масло сливочное и сахар на 1%.

По состоянию на 15 мая, по сравнению со средними ценами за неделю, остались на том же уровне цены на: пшеничный хлеб, пшеничная мука, масло подсолнечное, молоко.



Инфографика: Минекономразвития

Справка Finance.ua:

В Украине начало действовать госрегулирование цен на продукты.

Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.

В перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, попали: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная (высший сорт), макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.

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