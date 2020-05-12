Какой бизнес чаще обращается за кредитами "5-7-9" в Ощадбанк - FinUpDate

После старта программы “Доступные кредиты 5%-7%-9%”, которая запустилась 3 февраля, предприниматели стали ею активно интересоваться.

Об этом рассказала Троцко Наталия, начальник управления организации продаж Ощадбанка, на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 – “Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка”.

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“На данный момент мы поддержали украинских предпринимателей на 87 млн гривен”, – заявила она.

ТОП-5 направлений бизнеса, которые активно кредитуются по новой программе:

агросектор;

оптовая и розничная торговля;

ремонт транспортных средств;

перерабатывающая отрасль;

строительство.

Подробнее о кредитировании по этой программе от Ощадбанка можно узнать по ссылке.

Справка Finance.ua:

Государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.

Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%».