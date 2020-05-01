Госбанки оценили спрос на кредиты по госпрограмме

Спрос бизнеса на кредиты по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9” есть, но пока этот процесс трудно назвать массовым.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в государственных банках.

Госбанки первыми начали работать с программой “5-7-9”. До конца апреля Фонд развития предпринимательства одобрил 17 заявок банков, изъявивших желание присоединиться к программе, из них 4 – государственные банки.

В Ощадбанке рассказали, что за три месяца с начала действия программы “Доступные кредиты 5-7-9” у них выдали около 140 кредитов на сумму более 87 млн гривен. Средняя сумма кредита составляет 640-670 тысяч гривен, а срок – от 3 до 5 лет.

“Спрос на программу высокий. Ключевой момент для удовлетворения заявки на кредит – она должна соответствовать условиям программы. Предприниматели должны предоставить качественные кредитные заявки, свои бизнес-планы и идеи для их реализации”, – отметили изданию в пресс-службе госбанка.

То, что спрос на кредиты высокий, подтверждает руководитель направления малого и среднего бизнеса Приватбанка Сергей Клюев. По его словам, с февраля банк получил более 5 тысяч согласий от клиентов на рассмотрение заявок.

“Однако из-за того, что программа касалась только инвестиционных проектов (приобретение основных средств) и работает только с залогом – из этого количества согласований только 1160 клиентов пока предоставили полные пакеты документов по кредитам”, – отметил Клюев.

Программа “5-7-9” построена, в первую очередь, как программа стимулирования предпринимательства, но не сжигания денег, говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

“Перед банками стоит вопрос выдачи кредитов тем заемщикам, которые потом способны их вернуть. А бюджет лишь компенсирует разницу в ставке. Кредитование неперспективных проектов могло бы в разы увеличить объемы выдачи таких займов, но прилетело бы потом бумерангом на плечи налогоплательщиков в виде убытков для государственных банков”, – разъясняет эксперт.

Справка Finance.ua:

Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

В программу добавили кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет) и добавили кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).

Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов.

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