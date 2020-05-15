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"Большая стройка": До конца года в Украине планируется открыть 137 новых школ

"Большая стройка": До конца года в Украине планируется открыть 137 новых школ

В рамках программы “Большая стройка” в этом году в Украине запланировано строительство или капитальный ремонт 137 школ, которые должны заработать к концу 2020 года.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий.

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“Мы сейчас строим или ремонтируем или капитально ремонтируем 137 школ. Учитывая то, что учебный год начинается 1 сентября, то подавляющее большинство школ должно быть открыто 1 сентября. Там, где это технически невозможно, мы их откроем в четвертом квартале этого года”, – сказал Чернышов.

Он отметил, что в ведомстве пока сфокусированы на том, чтобы все школы были открыты до 1 сентября.

По словам Чернышова, по программе “Большая стройка” в Украине будет построено или отремонтировано 375 объектов социальной инфраструктуры: 137 школ, 116 садов и 122 спортивных объекта.

По материалам УКРИНФОРМ
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