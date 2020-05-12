Рожкова объяснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммы

Не по всем операциям более 400 тыс. грн нужно требовать справку о доходах, как и не по всем операциям, ниже этой суммы не нужно требовать.

Об этом сказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию “Минфин”.

“Банк должен проверять только те операции, которые выбиваются из обычного ритма, независимо от суммы. Суть в том, чтобы знать своего клиента… Если у человека свой бизнес или он топ-менеджер, у него есть определенный уровень доходов, депозиты, то даже при операциях на крупные суммы банк может не запрашивать дополнительные документы. Зачем? Ведь происхождение средств понятно. Но если человек получает пособие по безработице на банковскую карту, а затем пополняет ее наличными даже не 400, а 150 тыс. грн, то банк должен поинтересоваться источником этих денег. Поэтому по всем операциям более 400 тыс. грн нужно требовать справку о доходах, как и не по всем операциям, ниже этой суммы не нужно требовать”, – сказала Рожкова.

Она отметила, что накопленная НБУ статистика показывает, что 95% всех клиентов во всех банках попадают в низкорисковую группу, которая не требует никаких дополнительных изучений и подтверждений.

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Как ранее отмечала заместитель главы НБУ Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, ведь все клиенты банков уже идентифицированы, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.

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