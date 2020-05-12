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В правительстве сообщили, сколько авиакомпаниям стоит каждый месяц карантина

В правительстве сообщили, сколько авиакомпаниям стоит каждый месяц карантина

По подсчетам Министерства инфраструктуры Украины, каждый месяц карантина приносит украинским авиакомпаниям в 700 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию «Буквы».

«Там же и лизинговые платежи, и персонал, и пилоты получают совсем другие зарплаты. Поэтому там у каждой авиакомпании своя история, а если говорить обо всех авиакомпаниях, речь идет о 600-700 миллионов гривен в месяц», – сообщил министр.

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По его словам, убытки пока получают все пассажирские перевозчики. В частности, автобусные, которые должны платить налоги, заработные платы, однако не получают никаких доходов. В то же время еще ни одна авиакомпания, по словам министра, не получила от государства какой-либо компенсации за прекращение авиасообщения из-за карантина.

По материалам Bykvu
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