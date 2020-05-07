"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

Компания “Нова Пошта Глобал” (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний “Нова Пошта”, расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress автомобилем.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6 тыс. км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию в Киеве.

“Нова Пошта Глобал” отмечает, что это был первый подобный рейс, в автомобиле приехало 7467 посылок с AliExpress для клиентов “Новой Пошты”.

“Тестовая отправка показала, что соблюсти запланированный срок доставки грузовиком реально. В целом путь из Урумчи в Варшаву занял шесть дней и еще два дня в Киев. Транзитное и таможенное оформление прошло быстро. Мы продолжаем внедрять технологию мультимодальной доставки и тестировать новые виды транспорта и маршруты для максимального ускорения сроков доставки для наших клиентов”, – цитирует пресс-служба директора “Новой Пошты Глобал” Юрия Беневитского.

Доставка посылок с AliExpress – тремя возможными способами: на самолете, поезде и автомобиле.

Справка Finance.ua:

Компания “Нова Пошта Глобал” отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

“Новая почта” закрыла часть отделений из-за нового коронавируса, однако ввела определенные ограничения и защитные меры.

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