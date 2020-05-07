"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

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Компания “Нова Пошта Глобал” (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний “Нова Пошта”, расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress автомобилем.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6 тыс. км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию в Киеве.
“Нова Пошта Глобал” отмечает, что это был первый подобный рейс, в автомобиле приехало 7467 посылок с AliExpress для клиентов “Новой Пошты”.
“Тестовая отправка показала, что соблюсти запланированный срок доставки грузовиком реально. В целом путь из Урумчи в Варшаву занял шесть дней и еще два дня в Киев. Транзитное и таможенное оформление прошло быстро. Мы продолжаем внедрять технологию мультимодальной доставки и тестировать новые виды транспорта и маршруты для максимального ускорения сроков доставки для наших клиентов”, – цитирует пресс-служба директора “Новой Пошты Глобал” Юрия Беневитского.
Доставка посылок с AliExpress – тремя возможными способами: на самолете, поезде и автомобиле.
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