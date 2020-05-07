0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

Компания “Нова Пошта Глобал” (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний “Нова Пошта”, расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress автомобилем.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6 тыс. км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию в Киеве.

“Нова Пошта Глобал” отмечает, что это был первый подобный рейс, в автомобиле приехало 7467 посылок с AliExpress для клиентов “Новой Пошты”.

“Тестовая отправка показала, что соблюсти запланированный срок доставки грузовиком реально. В целом путь из Урумчи в Варшаву занял шесть дней и еще два дня в Киев. Транзитное и таможенное оформление прошло быстро. Мы продолжаем внедрять технологию мультимодальной доставки и тестировать новые виды транспорта и маршруты для максимального ускорения сроков доставки для наших клиентов”, – цитирует пресс-служба директора “Новой Пошты Глобал” Юрия Беневитского.

Доставка посылок с AliExpress – тремя возможными способами: на самолете, поезде и автомобиле.

Справка Finance.ua:

  • Компания “Нова Пошта Глобал” отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.
  • “Новая почта” закрыла часть отделений из-за нового коронавируса, однако ввела определенные ограничения и защитные меры.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.