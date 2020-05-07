Дополнительные больничные: кто получит деньги

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Фонд социального страхования Украины продолжает финансирование помощи по временной потере трудоспособности.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины в Telegram.
Застрахованные лица имеют право на компенсацию утраченного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.
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Первый случай предполагает отстранение от работы лиц, которые обслуживают население: если они контактировали с инфекционными больными или теми, кто является бактерионосителем;
в случае отсутствия возможности временного перевода на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.
Условия финансирования: начисляется на основании больничного листа, выданного инфекционистом или лечащим врачом на основании результатов исследования лабораторных центров Минздрава;
Как выплачивается – с первого дня за все время отсутствия на работе;
Размер помощи – зависит от продолжительности трудового стажа, а также среднедневного дохода и вычисляется по общим правилам.
Второй страховой случай. Изоляция от COVID-19 на период пребывания в заведениях здравоохранения, самоизоляцией под меднадзором и проведением мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни.
Условия предоставления и размер помощи. Финансируется на основании больничного листа, который выдал лечащий врач на срок, определенный законодательством и профильными стандартами;
Как выплачивается – с 6-го дня нетрудоспособности (первые 5 финансируются за счет работодателя);
Размер помощи – 60% от среднего дохода лица и не зависит от продолжительности трудового стажа.
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