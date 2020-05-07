Дополнительные больничные: кто получит деньги

Фонд социального страхования Украины продолжает финансирование помощи по временной потере трудоспособности.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины в Telegram.

Застрахованные лица имеют право на компенсацию утраченного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.

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Первый случай предполагает отстранение от работы лиц, которые обслуживают население: если они контактировали с инфекционными больными или теми, кто является бактерионосителем;

в случае отсутствия возможности временного перевода на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.

Условия финансирования: начисляется на основании больничного листа, выданного инфекционистом или лечащим врачом на основании результатов исследования лабораторных центров Минздрава;

Как выплачивается – с первого дня за все время отсутствия на работе;

Размер помощи – зависит от продолжительности трудового стажа, а также среднедневного дохода и вычисляется по общим правилам.

Второй страховой случай. Изоляция от COVID-19 на период пребывания в заведениях здравоохранения, самоизоляцией под меднадзором и проведением мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни.

Условия предоставления и размер помощи. Финансируется на основании больничного листа, который выдал лечащий врач на срок, определенный законодательством и профильными стандартами;

Как выплачивается – с 6-го дня нетрудоспособности (первые 5 финансируются за счет работодателя);

Размер помощи – 60% от среднего дохода лица и не зависит от продолжительности трудового стажа.

Справка Finance.ua:

С первого апреля 2020 года в Украине ввели электронный больничный.

Плательщики единого налога І и ІІ групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца на год на время отпуска, а также за период болезни.

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