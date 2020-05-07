Дубилет запустит аналог monobank на новом рынке: какие страны в приоритете

Сооснователь monobank и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет запустит аналог monobank на новом развивающемся рынке.

Об этом Дмитрий Дубилет написал в FACEBOOK.

Что планируют. Мы планируем запустить аналог монобанка на новом развивающемся рынке.

Что для этого нужно. Нужно найти банк, который работает на этом рынке и готов запустить совместное предприятие.

“monobank стал одним из самых быстрорастущих и прибыльных банков в мире. Хотим повторить этот опыт”, – написал он.

Страны, которые интересуют в первую очередь: Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур. Но могут быть и другие развивающиеся рынки.

Ранее Дубилет предлагал помощь в запуске бизнеса в Украине. Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций и приглашает к сотрудничеству украинских предпринимателей.

Справка Finance.ua:

Дмитрий Дубилет, сооснователь monobank , работал в правительстве под руководством Алексея Гончарука с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го. До этого он был IT-директором Приватбанка. Сооснователь Monobank.

В марте сооснователь monobank Дмитрий Дубилет призвал власти внедрить тотальную диджитализацию госуслуг.

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