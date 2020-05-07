Дубилет запустит аналог monobank на новом рынке: какие страны в приоритете

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Сооснователь monobank и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет запустит аналог monobank на новом развивающемся рынке.
Об этом Дмитрий Дубилет написал в FACEBOOK.
Что планируют. Мы планируем запустить аналог монобанка на новом развивающемся рынке.
Что для этого нужно. Нужно найти банк, который работает на этом рынке и готов запустить совместное предприятие.
“monobank стал одним из самых быстрорастущих и прибыльных банков в мире. Хотим повторить этот опыт”, – написал он.
Страны, которые интересуют в первую очередь: Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур. Но могут быть и другие развивающиеся рынки.
Ранее Дубилет предлагал помощь в запуске бизнеса в Украине. Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций и приглашает к сотрудничеству украинских предпринимателей.
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