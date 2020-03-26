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Дубилет предлагает срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov

Дубилет предлагает срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov

Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, призвал власти внедрить тотальную диджитализацию госуслуг.

О этом Дубилет сообщил в своем телеграм-канале.

В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие власти и бизнеса через интернет.

Что предлагает. Чтобы уберечь граждан от визита в органы государственной власти, запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки — от 2 до 5 дней. Платформой для запуска будет iGov.

Экс-министр подчеркивает, что это будет бесплатно для государства.

iGov уже передан на баланс государства и легализован, потому c юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все способы идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками.

“На iGov все можно запустить очень быстро и бесплатно. Потом, если МЦТ пожелает, процессы на iGov можно буде заменить на новую платформу”, — отметил Дубилет.

Справка Finance.ua

  • Дубилет входил в состав правительства под руководством Алексея Гончарука с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го. До этого он был IT-директором Приватбанка. Является сооснователем Monobank.
По материалам Finance.UA
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