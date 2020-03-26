Дубилет предлагает срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov

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Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, призвал власти внедрить тотальную диджитализацию госуслуг.
О этом Дубилет сообщил в своем телеграм-канале.
В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие власти и бизнеса через интернет.
Что предлагает. Чтобы уберечь граждан от визита в органы государственной власти, запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки — от 2 до 5 дней. Платформой для запуска будет iGov.
Экс-министр подчеркивает, что это будет бесплатно для государства.
iGov уже передан на баланс государства и легализован, потому c юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все способы идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками.
“На iGov все можно запустить очень быстро и бесплатно. Потом, если МЦТ пожелает, процессы на iGov можно буде заменить на новую платформу”, — отметил Дубилет.
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