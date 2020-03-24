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Дубилет заявил о возвращении в бизнес

Дубилет заявил о возвращении в бизнес

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах вернуться в бизнес, в состав правительства входить не будет. Об этом он сегодня написал в Telegram.

“Я хочу довести до конца часть проектов… Буду ими заниматься извне – благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес”, – добавил бывший министр.

Дубилет входил в состав правительства под руководством Алексея Гончарука с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го. До этого он был IT-директором Приватбанка. Является сооснователем Monobank.

В феврале Дубилет в должности министра анонсировал ликвидацию советской системы расчета соцпомощи, а также предложил привязать размер премий Президента, премьер-министра и главы Верховной Рады к росту ВВП.

За месяц до увольнения Дубилета обвинили в подтасовке данных недавно проведенной им электронной переписи. Сам он обвинения отверг. По его словам, данные Госстата и информация, которая была получена из электронных реестров, почти полностью совпали. Экс-министр также предположил, кому выгодно “распространять подобные фейки”: это могут быть люди, “чьи схемы на сотни миллионов гривен власти недавно разоблачили”.

По материалам УБР
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