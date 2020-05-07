Что ждать от курса на этой неделе?

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За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,6%.
Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 грн до 26,82 грн (-0,6%).
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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,80/26,82 (-0,5%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,87/27,15 до 26,78/27,06 (-0,3%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.
После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, торги вторника на межбанке начались с продолжения снижения доллара, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
Со слов эксперта, в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках – 26,7/27,0 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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