Что ждать от курса на этой неделе?

За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,6%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 грн до 26,82 грн (-0,6%).

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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,80/26,82 (-0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,87/27,15 до 26,78/27,06 (-0,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, торги вторника на межбанке начались с продолжения снижения доллара, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Со слов эксперта, в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках – 26,7/27,0 грн”, – прогнозирует Иосуб.

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