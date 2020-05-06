Аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время

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Курс доллара в Украине в ближайшее время будет колебаться возле отметки 28 грн. Такой прогноз высказал бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась.
Так, по его словам, уже в мае в Украине ожидается ползучая девальвация до 28 грн.
На курс валют, по его словам, может повлиять мировой кризис – в частности, снижение цен на энергоресурсы и голубое топливо.
Также на курс валюты в Украине, по мнению эксперта, повлияли и другие факторы.
“В среднесрочной перспективе, учитывая решение МВФ о предоставлении Украине дополнительного валютного кредита и объем резервных активов НБУ, курс доллара будет колебаться в коридоре 29-30 гривен. Также подписание закона о рынке земли и ослабление ограничений по деловой активности в Украине будут положительно влиять на курс гривны и настроения инвесторов в отношении капиталовложений в национальную экономику”, – отметил Бардась.
Однако мнения экспертов по поводу дальнейшей судьбы курса доллара отличаются. В частности, по мнению кандидата экономических наук Александра Хмелевского, подписание закона о рынке земли никак не повлияет на валюту.
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