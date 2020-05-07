НБУ разъяснил суть "антиколомойского" законопроекта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банковский законопроект №2571-д, который Верховная Рада рассмотрит 13 мая, чрезвычайно важен для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в сообщении пресс-службы, этот проект называют “антиколомойским”, “но он скорее “антимошеннический”, чем “антиколомойский”.
Читайте также: Что даст принятие банковского закона – Нацбанк
В НБУ отмечают, что суть законопроекта следующая. В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка.
“Это не означает, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ. Если он докажет свою правоту, тогда должен подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал”, – говорится в сообщении.
На следующем этапе подключается независимый арбитр, который докажет или опровергнет наличие в банке капитала. Этим арбитром будет международный аудитор, которого будет избирать суд. Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть), владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба. Это называется компенсация убытков, добавили в НБУ.
Пресс-служба НБУ также опровергла несколько мифов, касающихся законопроекта. Среди них тот, что закон запретит возврат “ПриватБанка” прежним владельцам.
“Частично правда. Но учитывайте, что возврат банка Игорю Коломойскому невозможен уже по действующему законодательству (закон “О системе гарантирования вкладов физических лиц”). В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д – это лишь дополнительный предохранитель”, – говорится в сообщении НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 24584 10
СМИ: открытие магазина IKEA в Киеве отложили, но обещают вскоре запустить онлайн-продажи (обновлено)07.05.2020, 15:03 - 2234 6
В апреле почти вдвое увеличился импорт свинины6 ч. назад - 494 5
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 3424 4
В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщениеВчера, 18:24 - 2498 3
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 24584 10
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходыВчера, 16:05 - 4578
Прогноз J.P. Morgan: курс гривны ослабнет, а ВВП снизится на 5,1%3 ч. назад - 2986
Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)Вчера, 19:00 - 2877 2
СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)Вчера, 14:03 - 2826 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)3 ч. назад - 141
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2445 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1282 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 4719 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 3101 8