НБУ разъяснил суть "антиколомойского" законопроекта

Банковский законопроект №2571-д, который Верховная Рада рассмотрит 13 мая, чрезвычайно важен для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении пресс-службы, этот проект называют “антиколомойским”, “но он скорее “антимошеннический”, чем “антиколомойский”.

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В НБУ отмечают, что суть законопроекта следующая. В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка.

“Это не означает, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ. Если он докажет свою правоту, тогда должен подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал”, – говорится в сообщении.

На следующем этапе подключается независимый арбитр, который докажет или опровергнет наличие в банке капитала. Этим арбитром будет международный аудитор, которого будет избирать суд. Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть), владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба. Это называется компенсация убытков, добавили в НБУ.

Пресс-служба НБУ также опровергла несколько мифов, касающихся законопроекта. Среди них тот, что закон запретит возврат “ПриватБанка” прежним владельцам.

“Частично правда. Но учитывайте, что возврат банка Игорю Коломойскому невозможен уже по действующему законодательству (закон “О системе гарантирования вкладов физических лиц”). В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д – это лишь дополнительный предохранитель”, – говорится в сообщении НБУ.

Справка Finance.ua:

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый “антиколомойский” законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Законопроект предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение убытков только в денежной форме.