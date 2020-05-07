Mazda запросила кредит на 2,8 млрд долларов из-за убытков во время пандемии

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Японский автопроизводитель Mazda попросил кредит в размере 2,8 миллиарда долларов у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает издание Nikkei.
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Отмечается, что объем продаж компании в феврале 2020 года снизился на 14%, а в марте этот показатель упал на 33%. 24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. Так, третий по величине круизный оператор в мире сообщил о возможном банкротстве, если глобальные карантинные меры будут продлены.
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