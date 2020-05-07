Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)

Автоконцерн Daimler, которому принадлежит бренд Mercedes, часто производит разные концептуальные автомобили. Недавно они представили новинку, которая получила название Vision Avtr и была разработана специально для вселенной “Аватар”. Создатель легендарной фантастики Джеймс Кэмерон принял участие в представлении концепт-модели.

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Особенность этого автомобиля в том, что человек может взаимодействовать с ним, как с живым организмом. В нижней части находятся 33 поверхностных элемента, похожие на чешуи рептилий. Причем они также могут волнообразно двигаться. В автомобиле планируется использование АКБ на основе графена. Пока такие аккумуляторы – только задумка, но вполне возможно, что они появятся в перспективе. Сиденья сделаны из микрофибры, которая должна прослужить весь срок эксплуатации машины без замены. Для создания пола был использован индонезийский ротанг.

На модели Vision Avtr использовано полноуправляемое шасси, способное двигаться не только вперед, но и в сторону под углом 30 градусов. Это похоже на шаги краба. Разработчики уверены, что эта способность поможет на перегруженных городских дорогах и паркингах.

Моделью управляют с помощью биоджойстика. Как только водитель кладет на него руку, машина сразу же узнает пульс и заведется. Интересно, что подсветка органов управления пульсирует вместе с пульсом человека. Эксперты назвали Vision Avtr самым необычным и живым шоу-каром современности. Однако нет даже приблизительных сроков, когда похожие модели поставят на конвейер.