Президент назвал условия для выезда заробитчан за границу

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки на Закарпатье.

“Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять…

В каком случае отпускают. Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как *минимум три месяца работы”.

Он добавил, что “когда страна, которая связывается с нами через дипломатические связи, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином произойдет, его не выбросят на улицу”.

Страны, приславшие заказы на рейсы для украинских работников: Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Справка Finance.ua:

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов.

Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Почему не удастся удержать заробитчан дома.

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