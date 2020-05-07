Президент назвал условия для выезда заробитчан за границу

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.
Об этом он заявил в ходе рабочей поездки на Закарпатье.
“Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять…
В каком случае отпускают. Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как *минимум три месяца работы”.
Он добавил, что “когда страна, которая связывается с нами через дипломатические связи, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином произойдет, его не выбросят на улицу”.
Страны, приславшие заказы на рейсы для украинских работников: Германия, Италия, Финляндия, Польша.
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