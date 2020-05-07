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Президент назвал условия для выезда заробитчан за границу

Президент назвал условия для выезда заробитчан за границу

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки на Закарпатье.

“Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять…

В каком случае отпускают. Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как *минимум три месяца работы”.

Он добавил, что “когда страна, которая связывается с нами через дипломатические связи, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином произойдет, его не выбросят на улицу”.

Страны, приславшие заказы на рейсы для украинских работников: Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Справка Finance.ua:

  • По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов.
  • Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Почему не удастся удержать заробитчан дома.

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По материалам Finance.UA
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