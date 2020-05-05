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Украинцы в 2019 году стали брать больше кредитов на потребительские нужды

Украинцы в 2019 году стали брать больше кредитов на потребительские нужды

Украинцы за прошлый год стали больше доверять банкам, поэтому гривневые и валютные вклады существенно выросли, в то же время гривневое кредитование граждан на потребительские нужды по итогам года возросло почти на треть – на 31%.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

Как изменилось кредитование граждан по итогам 2019 года:

  • Гривневое кредитование граждан на потребительские нужды по итогам года возросло почти на треть – на 31%;
  • Росло кредитование на покупку недвижимости – на 13,4%;
  • Чистые гривневые кредиты бизнеса за прошлый год сократились на 6,2%.

Лидерами по наращиванию розничных кредитов были банки с частным украинским капиталом: +54% за год.

Причиной роста потребительских кредитов является высокая доходность сегмента, что побуждает банки выдавать больше кредитов. Со стороны заемщиков активный спрос на кредиты обусловил рост доходов населения и соответственно улучшение потребительской уверенности.

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Кроме того, гривневые средства граждан в банках за прошлый год увеличились на 17,5%, валютные вклады – на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, валютные средства – на 48,4%.

Смягчение монетарной политики в течение 2019 года способствовало удешевлению кредитов. Ставки по гривневым кредитам бизнеса стали снижаться в конце года. В течение IV квартала – на 2,4 п. п. до 15,7% годовых. Впрочем, стоимость кредитов для физических лиц оставалась высокой.

Справка Finance.ua:

  • Для получения кредитных каникул в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, физлицам необходимо документально подтвердить, что финансовое состояние пострадало именно из-за карантина.

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По материалам Finance.UA
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