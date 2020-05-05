Нацбанк за год отменил около 40 ограничений на валютные операции (инфографика)

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За прошлый год Национальный банк Украины отменил около 40 ограничений на валютные операции, ни одно из послаблений не имело негативных последствий.
Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.
“НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса. Ведь НБУ отменял ограничения постепенно и учитывал темпы улучшения макроэкономической ситуации в Украине.”, – говорится в сообщении.
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“В целом бизнес и граждане положительно восприняли валютную либерализацию и тестировали новые возможности, в частности е-лимиты, новые инструменты хеджирования валютных рисков, покупку валюты через системы онлайн-банкинга. Валютная либерализация также способствовала повышению интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и добавила позитивного контекста к оценке бизнес-среды в Украине”, – добавили в Нацбанке.
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