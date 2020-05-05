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Нацбанк за год отменил около 40 ограничений на валютные операции (инфографика)

Нацбанк за год отменил около 40 ограничений на валютные операции (инфографика)

За прошлый год Национальный банк Украины отменил около 40 ограничений на валютные операции, ни одно из послаблений не имело негативных последствий.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса. Ведь НБУ отменял ограничения постепенно и учитывал темпы улучшения макроэкономической ситуации в Украине.”, – говорится в сообщении.

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“В целом бизнес и граждане положительно восприняли валютную либерализацию и тестировали новые возможности, в частности е-лимиты, новые инструменты хеджирования валютных рисков, покупку валюты через системы онлайн-банкинга. Валютная либерализация также способствовала повышению интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и добавила позитивного контекста к оценке бизнес-среды в Украине”, – добавили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

  • Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, улучшение макроэкономической ситуации дает НБУ возможность продолжать валютную либерализацию.

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По материалам Finance.UA
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