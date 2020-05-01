День финансов, 7 мая: правила для коллекторов от НБУ, отдых за госсчет, онлайн-продажи IKEA

Четверг, 7 мая: о новых правилах для коллекторов, работе транспорта и метро, действиях IKEA:

Украинцы перестали забирать депозиты из банков. Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Гривневые средства населения в целом, и срочные гривневые депозиты выросли на +0,3%, а валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2% в долларовом эквиваленте.

НБУ обнародовал правила работы коллекторских компаний. Среди прочего Национальный банк планирует четко урегулировать и расширить источники финансирования. Усилить надзор за рыночным поведением в части обеспечения прозрачности и раскрытия информации, защиты прав клиентов через соблюдение компаниями стандартов добропорядочного поведения с должниками.

Список для “кредитных каникул”. Пока в Украине кредитные каникулы, предлагаем ознакомиться со списком документов, которые потребуются каждому для их оформления. Все потому, что для получения кредитных каникул в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, физлицам необходимо документально подтвердить, что финансовое состояние пострадало именно из-за карантина.

За чей счет этот… отдых? За государственный. В госбюджете следует предусмотреть 200 млн грн. на субсидирование семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году. Такую инициативу лоббирует глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Финансирование туризма на государственном уровне – это инвестиции в экономику, уверена она.

Когда заработает общественный транспорт и метро. До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.. В киевском метрополитене также не знают, когда им разрешат работать. Единственное, что там сказали, что к работе в любом формате готовы.

(Не) открытие IKEA. Не опять, а снова. С приходом IKEA в Украину получилось как в поговорке “Обещанного три года ждут” — шведский мебельный гигант объявил о выходе на украинский рынок в конце 2017 года. Сообщая об очередном переносе в конце прошлого года. И вот сейчас в украинском офисе IKEA прервали молчание и, как и ожидалось, сообщили об очередном переносе сроков. Теперь в IKEA планируют открытие первого магазина в Киеве после завершения карантина. Хорошая новость в том, что в ближайшее время IKEA планирует начать онлайн-продажи в Украине.