НБУ обнародовал правила работы коллекторских компаний

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В НБУ отмечают, что сегодня на отечественном рынке преимущественно развивается неклассическая модель работы факторинговых компаний: покупка проблемных или неработающих кредитов для их дальнейшего взыскания, то есть, коллекторская деятельность.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Такие компании покупают задолженность заемщиков в ФГВФЛ, банков и финансовых компаний, которые занимаются микрокредитованием. В то же время факторинг позволяет продавцу, который поставил товар и не получил оплату, передать право требования к должнику по договору поставки факторинговой компании, тем самым решая свою проблему с недополученными средствами.
Торговый факторинг позволяет бизнесу расширить доступ к финансовым ресурсам, компаниям предлагать клиентам выгодные условия оплаты (товарный кредит), повысить объемы продаж, ликвидность баланса, ускорить оборачиваемость активов, пополнить оборотный капитал и избежать кассовых разрывов.
Регулирование рынка факторинга имеет две цели:
Национальный банк планирует:
Что требуется от учреждений. Соблюдение требований по минимальному размеру собственного капитала, предоставление отчетности по обновленным стандартам, соблюдение требований по прозрачности структуры собственности и безупречной деловой репутации владельцев и руководителей компании, предоставление реалистичного бизнес-плана, соблюдение требований по защите прав потребителей.
Контроль за соблюдением правил рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности Национальный банк считает целесообразным разрешить продавать права требования по договорам о предоставлении финансовых услуг только в пользу других финансовых учреждений и вести реестр коллекторских компаний, работающих по договору комиссии/ поручения.
Факторинговые компании, как и другие кредитодатели или коллекторы должны будут придерживаться единых стандартов рыночного поведения при взыскании такой задолженности.
Что это даст. Запланированные изменения позволят защитить права должников при взыскании задолженности коллекторской компанией или финансовым учреждением, а также создать стимулы для дальнейшего развития рынка торгового факторинга.
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