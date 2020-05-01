Открытие магазина IKEA в Киеве отложили, но обещают вскоре запустить онлайн-продажи

Забавно, но с приходом IKEA в Украину получилось как в той ироничной поговорке («Обещанного три года ждут») — шведский мебельный гигант объявил о выходе на украинский рынок в конце 2017 года. Сообщая об очередном переносе в конце прошлого года, в качестве новых сроков долгожданного открытия первого магазина нам назвали «весну 2020 года», однако этого так и не произошло, хотя на календаре уже 7 мая 2020 года. И вот сейчас в украинском офисе IKEA прервали молчание и, как и ожидалось, сообщили об очередном переносе сроков.

Об этом сообщил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

Ритейлер уже подписал договор аренды с киевским ТРЦ Ocean Mall — именно там будет открыт первый магазин IKEA, о чем уже говорилось ранее. В то же время открыть магазин пока не представляется возможным из-за действующего карантина в связи с пандемией коронавируса. Теперь в IKEA планируют открытие первого магазина в Киеве после завершения карантина. Точную дату в компании пока назвать не готовы. И это понятно, учитывая, что пока совершенно неясно, когда все закончится. Напомним, недавним решением Кабмин продлил карантин 22 мая, хотя уже с 11 мая ожидаются некоторые смягчения действующих ограничений.

Хорошая новость в том, что в ближайшее время IKEA планирует начать онлайн-продажи в Украине.

«IKEA поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине», — пишет Игорь Иус.

Украинская версия сайта IKEA появилась еще летом прошлого года, но пока там нет возможности заказать товар.

Реклама

Нынешняя попытка IKEA выйти на украинский рынок является третьей по счету. Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году, но так и не смогла договориться с киевскими властями о покупке участка площадью 70 га. Вторую попытку IKEA предприняла в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но спустя год без объяснения причин отказалась от первоначальных планов.

Остается добавить, что запуском и развитием сети в Украине занимается подразделение IKEA Юго-Восточная Европа, являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Оно отвечает за розничный бизнес IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось,что первый магазин шведского ритейлера IKEA в Украине откроют в августе 2020 года на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Такое предположение выразил глава правления девелоперской компании “Мандарин Плаза” Александр Черницкий.