Украинцы перестали забирать депозиты из банков

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Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился.
Об этом свидетельствует очередной выпуск еженедельного банковского обзора НБУ.
“Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля росли. Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Он был более ограниченным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов. Гривневые средства населения вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта”, – говорится в обзоре.
Как изменились вклады за неделю, закончившуюся 30 апреля:
График НБУ
С начала апреля стоимость новых срочных гривневых вкладов снизилась, заметнее всего по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам незначительно выросли, но находятся на низких уровнях (0.9% годовых по 3-месячным депозитам). Как отмечается, стоимость кредитов и депозитов отреагировала на снижение ключевой ставки Национальным банком.
График НБУ
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