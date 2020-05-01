Украинцы перестали забирать депозиты из банков

Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился.

Об этом свидетельствует очередной выпуск еженедельного банковского обзора НБУ.

“Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля росли. Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Он был более ограниченным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов. Гривневые средства населения вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта”, – говорится в обзоре.

Как изменились вклады за неделю, закончившуюся 30 апреля:

гривневые средства населения в целом, и срочные гривневые депозиты выросли на +0.3%;

валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0.2% в долларовом эквиваленте;

темпы сокращения срочных валютных депозитов значительно замедлились по сравнению с предыдущими неделями.



График НБУ

С начала апреля стоимость новых срочных гривневых вкладов снизилась, заметнее всего по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам незначительно выросли, но находятся на низких уровнях (0.9% годовых по 3-месячным депозитам). Как отмечается, стоимость кредитов и депозитов отреагировала на снижение ключевой ставки Национальным банком.



График НБУ

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 520,24 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в марте.

В Национальном банке Украины считают, что из-за оттока денег украинцев из банковской системы после начала карантина банки приостановили снижение ставок по депозитам.

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