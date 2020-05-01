Кредитные каникулы: какие документы нужно предоставить банку

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Для получения кредитных каникул в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, физлицам необходимо документально подтвердить, что финансовое состояние пострадало именно из-за карантина.
Чтобы получить кредитные, каникулы физлицо должно предоставить документы:
Что нужно ФЛП и юрлицам для кредитных каникул:
В каждом отдельном случае банк будет перепроверять все расчеты и переоценивать риски. Может запрашивать дополнительные залоги при проведении крупных реструктуризаций.
По данным НБУ, по состоянию на 22 апреля 30 украинских банков предоставляют своим клиентам так называемые кредитные каникулы, позволяя на период карантина не платить кредитные платежи.
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