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Кредитные каникулы: какие документы нужно предоставить банку

Кредитные каникулы: какие документы нужно предоставить банку

Для получения кредитных каникул в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, физлицам необходимо документально подтвердить, что финансовое состояние пострадало именно из-за карантина.

Чтобы получить кредитные, каникулы физлицо должно предоставить документы:

  • Документ, подтверждающий увольнение или временное отстранение от должности/сокращение (если предприятие остановило свою деятельность).
  • Выписку из приказа об уменьшении оклада.
  • Медицинские документы, подтверждающие заболевание коронавирусом, назначение по лечению и дальнейшей самоизоляции после этого. Это необходимо, чтобы банк понял, как долго человек был недееспособным.

Что нужно ФЛП и юрлицам для кредитных каникул:

  • Документы, подтверждающие приостановку/расторжение договоров о поставке товаров или предоставлении услуг из-за карантинных действий.
  • Приказы о приостановке/остановке/сокращении производства в связи с карантином.
  • Выписки по счетам из других банков, подтверждающие сокращение выручки и уменьшение оборотных средств.

В каждом отдельном случае банк будет перепроверять все расчеты и переоценивать риски. Может запрашивать дополнительные залоги при проведении крупных реструктуризаций.

По данным НБУ, по состоянию на 22 апреля 30 украинских банков предоставляют своим клиентам так называемые кредитные каникулы, позволяя на период карантина не платить кредитные платежи.

Справка Finance.ua

  • В марте Верховная Рада проголосовала за антикризисный закон, который должен поддержать налогоплательщиков в период эпидемии коронавируса (законопроект № 3220).
  • Согласно документу, на протяжении действия официального карантина финансовые учреждения не будут иметь права применять к заемщикам штрафные санкции за несвоевременное обслуживание кредита.
По материалам Минфин.com.ua
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