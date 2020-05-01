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Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метро

Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метро

До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция”, – говорит он.

Транспорт. То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры изменять нормы в отношении транспорта не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение относительно количества людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитенами. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро. “Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло.

Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая – ред.) еще точно никто не готов”, – говорит Криклий. В киевском метрополитене также не знают, когда им разрешат работать. Единственное, что там сказали, что к работе в любом формате готовы.

Метро. “Метрополитен – достаточно мобильное предприятие, хоть и кажется, что у нас такая массивная инфраструктура. Мы ждем конкретное решение для того, чтобы организовать работу согласно с этим решением. Мы содержим всю инфраструктуру метро в надлежащем состоянии, чтобы после принятия решения на следующий день уже в предусмотренном алгоритме начать работу”, – отметила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Справка Finance.ua:

  • Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
По материалам ТСН
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