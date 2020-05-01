ПриватБанк вводит антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк ввел полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита для малого агробизнеса и отсрочку на три месяца с кредитованием под 3% годовых для производителей медтоваров.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
“С начала мая ПриватБанк ввел особый льготный режим финансирования отдельных отраслей бизнеса, по которым малый агробизнес получит полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита, а производители лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования – отсрочку на три месяца и кредитование всего под 3% годовых. По антикризисным проектам рефинансирования ранее предоставленных займов на развитие бизнеса отсрочка будет действовать до конца 2020 года”, – говорится в сообщении.
ПриватБанк также расширил кредитование по программе “5-7-9”:
Напомним, Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%». В программу добавили кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет) и добавили кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1641 24
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 2077 9
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах5 ч. назад - 6131 8
Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения6 ч. назад - 432 3
Приложение "Дія" уже установили 3 миллиона украинцев - Федоров7 ч. назад - 529 3
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах5 ч. назад - 6131 8
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 2077 9
В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч (видео)Вчера, 23:42 - 1915
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1641 24
Минздрав опубликовал правила посещения парков8 ч. назад - 1550 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)3 ч. назад - 196
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов7 ч. назад - 570
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DВчера, 10:10 - 1101 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1454
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 2068 4