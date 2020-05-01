ПриватБанк вводит антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

ПриватБанк ввел полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита для малого агробизнеса и отсрочку на три месяца с кредитованием под 3% годовых для производителей медтоваров.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“С начала мая ПриватБанк ввел особый льготный режим финансирования отдельных отраслей бизнеса, по которым малый агробизнес получит полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита, а производители лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования – отсрочку на три месяца и кредитование всего под 3% годовых. По антикризисным проектам рефинансирования ранее предоставленных займов на развитие бизнеса отсрочка будет действовать до конца 2020 года”, – говорится в сообщении.

ПриватБанк также расширил кредитование по программе “5-7-9”:

максимальная сумма кредита составляет 3 млн грн вместо 1,5 млн, как было раньше;

льготные кредиты могут получать предприниматели и малый бизнес с общим годовым доходом до 100 млн грн;

получить финансирование по программе “5-7-9” можно по любому из таких кредитных продуктов банка как инвестиционный кредит, КУБ с залогом, кредит на приобретение основных средств, а также бизнес-ипотеку и возобновляемые кредитные линии на сумму до 25% от стоимости финансирования инвестиционного проекта.

Напомним, Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%». В программу добавили кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет) и добавили кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).

Справка Finance.ua

Государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫