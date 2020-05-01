67% граждан Украины, уехавших из Польши из-за карантина, хотят вернуться обратно (исследование)

Всего 16% украинцев, находящихся в Польше интересуются вакансиями – это в 2 раза меньше, чем месяц назад. Тогда как те, кто сейчас находится в Украине – максимально интересуются любыми возможностями легально выехать на работу в Польшу и существующими вакансиями.

Об этом свидетельствуют данные анализа компании по международному трудоустройству Gremi Personal (Польша).

«Все чаще обращаются из Украины и спрашивают, как пересечь границу, возможно ли получить рабочую визу и есть ли сейчас работа в Польше», – заявляет генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Однако, по его словам, сейчас пересечь границу могут только граждане Украины, у которых есть действующее разрешение на работу в Польше.

С 4 мая польские консульства частично возобновляют выдачу рабочих виз, но пока только для работы в сельском хозяйстве и международных перевозках.

Сколько украинцев интересуются работой в Польше:

запрос украинцев на возвращение в Польшу только увеличивается – 67% граждан Украины, которые уехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться обратно;

треть украинцев, которые остались в Польше на время эпидемии, продолжают интересоваться возможностью и дальше работать по безвизу, опасаясь депортации. Напомним, что польское правительство приняло решение об автоматическом продлении виз и разрешений на временное пребывание и работу, а также пребывание по биометрическим паспортам на 30 дней со дня окончания эпидемии.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца.

Кабмин готов помочь украинским заробитчанам организованно добраться в Финляндию на сезонные работы.

С 4 мая польские консульства в Украине возобновляют выдачу виз, однако действуют некоторые ограничения на выдачу.

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