67% граждан Украины, уехавших из Польши из-за карантина, хотят вернуться обратно (исследование)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Всего 16% украинцев, находящихся в Польше интересуются вакансиями – это в 2 раза меньше, чем месяц назад. Тогда как те, кто сейчас находится в Украине – максимально интересуются любыми возможностями легально выехать на работу в Польшу и существующими вакансиями.
Об этом свидетельствуют данные анализа компании по международному трудоустройству Gremi Personal (Польша).
«Все чаще обращаются из Украины и спрашивают, как пересечь границу, возможно ли получить рабочую визу и есть ли сейчас работа в Польше», – заявляет генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
Однако, по его словам, сейчас пересечь границу могут только граждане Украины, у которых есть действующее разрешение на работу в Польше.
С 4 мая польские консульства частично возобновляют выдачу рабочих виз, но пока только для работы в сельском хозяйстве и международных перевозках.
Сколько украинцев интересуются работой в Польше:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения3 ч. назад - 1162 20
Аэропорт "Киев" заявил о риске банкротства: просит десятки миллионов на зарплаты9 ч. назад - 1172 15
У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - Шмыгаль6 ч. назад - 875 5
Увеличение среднего чека в два раза: как украинцы покупают в Китае во время карантина10 ч. назад - 1135 4
В НБУ назвали причины снижения курса доллара11 ч. назад - 4013 4
В НБУ назвали причины снижения курса доллара11 ч. назад - 4013 4
Курс гривны в мае - прогнозы экспертовВчера, 20:00 - 2921 3
Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое. Лидеры рынка12 ч. назад - 1941 2
Межбанк: давление на гривну увеличится8 ч. назад - 1834
Иран провел деноминацию и сменил название валюты9 ч. назад - 1545
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D10 ч. назад - 545 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1352
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1947 4
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 5170 15
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1879