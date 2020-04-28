До конца года в Украине установят 270 камер фиксации дорожного движения, уже есть 45

В Киеве и области уже установлено 45 комплексов автоматической фиксации (КАФ) дорожного движения, к концу года по всей Украине их будет 270. Все КАФы будут размещены в местах концентрации ДТП.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

“Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя – с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекта, к сожалению, переносится”, – пишет Криклий.

По его словам, до 1 июня, по предложению Укравтодора, установят еще 5 КАФов во Львовской области.

В целом, к концу года власть приобретет еще 220 камер.

Ранее в МВД сообщили, что переносится запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения ввиду карантинных ограничений.

Справка Finance.ua:

Штрафы:

превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару, штраф – 255 грн;

нарушение проезда перекрестков, езда на красный свет, нарушение дистанции или интервала, невключение поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн;

превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта, штраф – 510 грн;

остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн;

оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫