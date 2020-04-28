До конца года в Украине установят 270 камер фиксации дорожного движения, уже есть 45

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В Киеве и области уже установлено 45 комплексов автоматической фиксации (КАФ) дорожного движения, к концу года по всей Украине их будет 270. Все КАФы будут размещены в местах концентрации ДТП.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
“Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя – с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекта, к сожалению, переносится”, – пишет Криклий.
По его словам, до 1 июня, по предложению Укравтодора, установят еще 5 КАФов во Львовской области.
В целом, к концу года власть приобретет еще 220 камер.
Ранее в МВД сообщили, что переносится запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения ввиду карантинных ограничений.
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